TERÖR OPERASYONLARINDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Terör operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Tunceli ve İstanbul'da üyesi oldukları terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya eleman temin ettikleri ve finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

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Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Tunceli'nin ilçelerinden Hozat'ta 3, Çemişgezek'te 2 ve Ovacık'ta 2, İstanbul'da ise 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne eleman temin etmek" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

AA
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