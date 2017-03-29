Terör operasyonunda ele geçirildi ! Gören şaştı kaldı

İstanbul'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahsın evinde anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olan değişik tür ve ebatlarda 15 örümcek ele geçirildi. Aralarında en tehlikeli örümcek olarak bilinen tarantula cinsinin de bulunduğu örümceklerin ne amaçla beslendiği araştırılıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Facebook üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan A.D. isimli şahsı tespit etti. Şahıs, 11. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden Sancaktepe'de yakalandı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler jandarma ekiplerini şoke etti. Zanlının evinin alt katında bulunan odada farklı ebatlarda 25 adet şeffaf saklama kabının içerisinde 15 adet değişik cins ve boyutlarda anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olduğu bilinen örümcek türleri ile çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirildi. Örümcekler arasında en tehlikeli örümcek olarak bilinen tarantula cinsi ile parahybana, irmina, ormata, trip ve manto cinsi örümcekler olduğu belirlendi.

A.D. isimli şahsın örümcekleri beslemek için hamamböceği, kurt ve ölü örümcek kullandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, odada ayrıca çok sayıda yumurta ve 1 adet şırınga buldu.Yurda sokulması, satılması ve bulundurulması yasak olan tarantulalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Parklar Şefliğindeki görevlilere teslim edildi.

30 dakikada öldürüyor

Canlı tarantulaların bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, İstanbul'dta ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.D., sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.