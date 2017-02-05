''Terör örgütleri ''Hayır'' için uğraşıyor''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği konusunda MHP’liler üzerinde oyun oynandığını belirterek, “Ülkücüleri, MHP’lileri; PKK ile aynı amaç için ter döktüreceklerine inanan zavallıdır” dedi.

AK Parti Yozgat Danışma Meclis Toplantısı’nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi. PKK ve FETÖ’nün sandıktan “Hayır çıkması için uğraştığına dikkati çeken Bozdağ, şöyle konuştu: “DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa hepsi hayır için iş birliği yapıyorlar. Şimdi CHP’de HDP’de aynı safta eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak.”

UĞRAŞLARI BOŞ

MHP üzerinde bir oyun oynandığını da söyleyen Bozdağ, “Oynayanlar da belli. Bu milletin hukukunu her zaman çiğneyenler. Oradan buradan karıştırıyorlar. Ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor zavallılar. AK Partilileri böyle yaptıracaklarına Saadet Partilileri, Büyük Birlik Partilileri böyle yaptıracaklarına inanıyorlar. Boşa kürek çekmeyin. Ne bir AK Partili ne bir MHP’li ne bir Saadet Partili ne de BBP’li, PKK ile hedef birliğine ve bu hükümet sistemine hayır kampanyası yapmaz, yapılmasına dahi izin vermez. Onların vatan, millet ve devlet sevgisi buna mani olur.”

MİLLETTEN KORKMAYIN

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçiminin ayrı ayrı yapıldığını dile getiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hükümet nereden çıkıyor, meclisin içinden çıkıyor. İşte millete güvenmeyen bu anayasa, milletin doğrudan hükümet seçmesine izin vermiyor. Milletidoğrudan hükümet seçmeye ehil görmüyor. Şimdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yapılan en önemli değişiklerden birisi, hükümeti doğrudan seçme yetkisinin asıla, aziz milletimize verilmesidir. ‹Hükümeti doğrudan ben seçmek istemiyorum, ben buna ehil değilim› diyenler ‹hayır› diyecektir. Millete güvenenler ‹evet›, milletten korkanlar ‹hayır› diyecektir. Korku pompalıyorlar.”

İHANETİN CEZASINI ÖDEYECEKLER

15 Temmuz’da milletin darbecilere dünyayı dar ettiğini vurgulayan Bozdağ, “Şimdi kaçıyorlar, Amerika’ya kaçıyorlar, Almanya’ya kaçıyorlar, başka yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar onları bulmak, milletin yargısının önüne çıkarmak ve milletin yargısına hesap vermesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete, devlete yaptıkları ihanetin cezasını mutlaka görecekler. Ondan kimsenin endişesi olmamalıdır” dedi.

AYAK OYUNLARINA GEÇİT YOK

Ankara’da ayak oyunlarıyla hükümet teşkil etme döneminin tarihe karıştığını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti: “Onun için dikkat edin milletten alamadıkları iktidarı Ankara’da almaya alışmış çevreler, ara dönemlerde darbe öncesi, sonrası vesaire, bazı puslu havalarda güç ve kudret devşirenler hepsi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı bir araya geldiler. Doğrudan hükümeti seçme görevi aziz millete veriliyor. Halkın doğrudan hükümet seçmesi, milli egemenliğin sahibine doğrudan tevdi anlamına gelir ve milli egemenliği güçlendirir.”