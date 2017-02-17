Terör örgütü DEAŞ'ın ders kitapları !

Musul'daki bir yetimhaneyi beyin yıkama merkezi olarak kullanan terör örgütü, İngilizce kitabında çocuklara bomba, ordu, keskin nişancı gibi kelimeleri öğretmiş. Ders programında ise silahla ateş etme ve ata binmenin yanında yüzme de bulunuyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u Haziran 2014'ten bu yana elinde tutan terör örgütü IŞİD'in, kaçırdığı çocukları nasıl eğittiğini gösteren ders kitapları bulundu.

Çocuklar IŞİD'in eğitimine katıldıklarında hepsi önce ağladı ve ailelerini sordu. Ancak birkaç hafta geçtiğinde hepsi verilen eğitimle değişti, radikal birer militana dönüştü.

Kentin doğu yakasında IŞİD'den kurtarılan yetimhanede büyüyen çocukların anlattıklarına göre, terör örgütü yetimhaneyi birer çocuk asker yetiştirme merkezi haline getirdi. Yaşları üç ila 16 arasında değişen ve çoğu Yezidi veya Şii olan çocuklar, yetimhanede beyin yıkama seanslarına tabi tutuldu. Ardından yaşı büyük olanlar terör örgütünün askeri kamplarına gönderildi.

Reuters haber ajansı, Musul'un doğusundaki Zuhur mahallesined bulunan yetimhanedeki ders kitaplarının fotoğraflarını geçti.

ATEŞ ETME, ATA BİNME VE YÜZME

Bölge artık Irak ordu birliklerinin kontrolünde olsa da yetimhanedeki beyin yıkamanın izleri hala taze. Reuters, IŞİD'in ders programında silahla ateş etme ve ata binmenin yanında çocuklara yüzme öğrettiğini aktarıyor. Yüzme öğretilen havuz şimdi boş ve içi çöplerle tıka basa dolu.

Bir diğer odada ise, ders kitapları yığını var. Örgütün vahşi yüzünü ortaya koyan kitaplar arasında İngilizce olanlar dikkat çekiyor. Ders kitabının adı 'IŞİD İçin İngilizce.'

Temel kelimeleri öğreten kitapta elmanın yanında ordu, bomba ve keskin nişancı gibi kelimeler var. Şehit, ajan ve havan gibi kelimeler yine kitapta yer alıyor. A harfi için verilen örnek 'apple', 'b' harfi için ise 'bomb.'

SİLAHLI DENKLEM

Dördüncü sınıf matematik kitaplarında yer alan problemlerinde savaş unsurları yer alıyor, kitabın kapağında silahlardan oluşturulmuş denklemler var.

Yetimhane çalışanlarından biri, yaşı büyük olan erkek çocukların Telafer çevresindeki askeri eğitim kampına gönderildiklerini anlatıyor: "Altı aylık askeri kurstan sonra bazıları geri geldi ve burada diğer çocuklarla bir hafta sonu geçirdiler. Terör örgütünün üniformalarını giymişlerdi ve silah taşıyorlardı."

17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonuna, ordu birliklerinin yanı sıra Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. 2016'nın sonunda tamamen kuşatılan ve terör örgütünün başkenti Rakka ile irtibatı tamamen kesilen kent çevresindeki silahlı unsurların sayısı 100 binden fazla.





İNGİLİZ JETLERİ KARARGAHI VURDU

Geçen ay Dicle Nehri'nin doğusundaki mahallelerden tamamen kazınan terör örgütü IŞİD, batı yakasında sıkışmış durumda. Son darbeyi vuracak operasyonun yakın zamanda başlaması bekleniyor.

İngiliz ordusu, üç gün önce IŞİD'in karargah merkezini yerle bir eden hava saldırısı görüntülerini paylaştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Typhoons savaş uçaklarının imha ettiği bina, Musul'ın kuzeydoğusunda.

ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri, hava saldırılarıyla Irak ordu birliklerine destek veriyor. Koalisyon jetleri, geçtiğimiz haftalarda Dicle Nehri üstündeki beş köprüyü IŞİD'in geçişlerini engellemek için vurmuştu.