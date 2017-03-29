Terör örgütü PKK yeni Kandil'e iyice yerleşti !

Kandil’in yüzde 60’ı Sincar’a taşındı. ABD’nin yoğun desteğiyle PKK’ya güvenlik noktaları inşa edildi.

Türkiye ve Erbil yönetiminin sert tepkilerine rağmen Irak’ın kuzeyindeki Sincar’a yerleşmeyi sürdüren PKK bu bölgeyi adeta ikinci Kandil haline getirdi. ABD desteğiyle Ağustos 2014’te bölgede konumlanmaya başlayan PKK’nın Kandil’in yüzde 60’ını buraya taşıdığı öğrenildi. Karar gazetesinin haberine göre bölgedeki askeri bir kaynak, ABD ve PKK’nın Sincar planı ile son aylarda TSK’nın PKK’ya vurduğu ağır darbeyle ilgili soruları cevapladı.

PKK'nın Sincar'a yerleşmesi Türkiye için neden kritik sorusunu "Sincar Türkiye’nin burnunun dibinde diyebileceğimiz bir bölgede. Zaho’dan girilirse 100, Kamışlı’dan da yaklaşık 65-70 kilometre. Elbette Irak-Suriye sınırının en kritik birleşim yerinde stratejik öneme haiz bir bölge." diyerek yanıtladı.

'BÖLGEDE OYNANAN OYUN AYNI'

Kaynak, Sincar'ın nasıl bu hale geldiğine ilişkin ise, "Aslında bölgenin genelinde oynanan oyun aynı. DEAŞ ele geçiriyor daha doğrusu oradaki büyük devletler, yani müttefiklerimiz DEAŞ’ın bu hamlesine sessiz kalıyor ve DEAŞ’ın buraları ele geçirmesini bekliyorlar. Ayn el Arab, Kobani, Münbiç ve benzeri örnekleri çok. Sonra da PYD/YPG/PKK’yla işbirliği yaparak buraları DEAŞ’tan alıyorlar. Ama ne gariptir ki buralara yerleştirilen insanlar, buraları terk etmek zorunda olanlar değil de, PKK’ya yakın halk kesimi oluyor ve bölgeler demografik bir cinayete kurban ediliyor. Bölgenin tamamına PKK sahip oldu. Türkmen ve Araplar ise sürüldü"dedi.