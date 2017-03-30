Terör örgütü propagandasına tutuklama

Başkentte sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen belediye çalışanı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Sırrı B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yaptığı belirtilen Sırrı B'nin, terör örgütünü övücü ve güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.