TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Terör örgütü propagandasına tutuklama

Ankara'da sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan belediye çalışanı tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başkentte sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen belediye çalışanı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Sırrı B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yaptığı belirtilen Sırrı B'nin, terör örgütünü övücü ve güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi.

AA
239
-
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
İngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattıİngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattı
O teröristin kim olduğu ortaya çıktıO teröristin kim olduğu ortaya çıktı
Baykuş kavgasında bakanlık devreye girdiBaykuş kavgasında bakanlık devreye girdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS