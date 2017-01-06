TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör propagandası yapan kişi tutuklandı.

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Antalya'nın  Kumluca ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK'nın propagandası  yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kumluca ilçesinde, sosyal paylaşım sitesindeki  hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi  tutuklandı. 

Bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün  propagandasını yaptığı iddia edilen M.E.K. (26) ve eşi F.K'yı (22) gözaltına  aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilen şüphelilerden F.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken,  M.E.K çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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