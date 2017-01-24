TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı.

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Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı  iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince başlatılan çalışmalarla PKK/KCK terör örgütüne destek veren bazı  kişilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter adresleri üzerinden vatandaşları  galeyana getirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda terör örgütü TAK tarafından üstlenilen saldırılar  öncesinde ve sonrasında paylaşım yaptığı belirlenen E.E.Ş. ve M.S.D. gözaltına  alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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