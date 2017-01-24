Terör propagandasına tutuklama

Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarla PKK/KCK terör örgütüne destek veren bazı kişilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter adresleri üzerinden vatandaşları galeyana getirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda terör örgütü TAK tarafından üstlenilen saldırılar öncesinde ve sonrasında paylaşım yaptığı belirlenen E.E.Ş. ve M.S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.