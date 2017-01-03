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TERÖR SALDIRISI YAPMAK İÇİN 180 BİN EURO İSTEDİ

Terör saldırısı yapmak için 180 bin euro istedi

Almanya'da bir Suriyeli mültecinin terör saldırıları yapmak için terör örgütü DAEŞ'ten 180 bin euro para istediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunana bir Suriyelimülteci terör saldırısı yapacağı şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer 38 yaşındaki Hasan A. adındaki mültecinin terör örgütü DAEŞ'ten 180 bin euro para istediğini bununla terör saldırıları gerçekleştireceğini açıkladı. Saarbrucken kentinde gözaltına alınana mültecinin DAEŞ'ten para isterken Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'daki müslüman olmayan grupları hedef alacağını söylediği belirtildi. 

Gözaltına alınan Hasan A.'nın sekiz farklı otomobil alarak bunları bombalı araca çevireceğini ve içinde patlayıcı bulunan bubi tuzakları hazırlayacağı konusunda DAEŞ'e bilgi verdiği açıklandı. Saarland savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar yapılan araştırmalar şüphelinin herhangi bir tuzak ya da bombalı araç hazırlamadığını gösteriyor" denildi. 

Almanya'ya 2014 yılında giriş yaptığı belirtilen Hasan A'nın geçici oturma iznine sahip olduğu aktarıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre Suriyeli Hasan A. sorgulama esnasında Suriye'de mahsur kalan ailesini oradan çıkarmak için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle böyle bir hikaye uydurduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık'ta bir TIR Kurfürstendamm'da bulunan noel pazarına girmiş ve 12 kişi öldürmüştü. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

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