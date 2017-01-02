Terörist hala yakalanamadı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katlettikten sonra üstünü değiştirip kaçan terörist her yerde aranıyor.

Polis ilk olarak, saldırganın gece kulübüne gitmek için kullandığı taksinin şoförünün ifadesine başvurdu. Ayrıca çekici ile emniyete götürülen araçta parmak izi incelemesi yapıldı. Taksicinin ifadesinden yola çıkarak Zeytinburnu'da bazı adreslere baskın yapıldı. Ancak şüpheli şahsa ulaşılamadı. Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta görülen şüpheli kişinin polise bildirilmesinin ardından, olay yerine, polis özel harekat timleri sevkedildi. Ekipler, bölgede ve çevrede bulunan mezarlıkta şüpheli şahsı aradı. Ancak vatandaşların ihbar ettiği şüpheli bulunamadı.