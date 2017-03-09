Terörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildi

Lezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Şengal'de (Sincar) Peşmerge güçlerine saldırısının ardından Suriye'den bölgeye ağır silahlar sevk etmeye başladı. Yapılan hazırlıklara bakılırsa, PKK'nın büyük bir saldırı planı yaptığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Terör örgütünün Sincar'a ağır silah sevk etmekle kalmadığını belirten Lezgin, "Elimizdeki bilgilere göre PKK, Şengal'de provokasyon ve kargaşa çıkarmak için yaklaşık bin ila bin 500 militan konuşlandırmış durumda." dedi.
Sincar'da yeni bir çatışma çıkması halinde bundan PKK'nın sorumlu olacağını ifade eden Lezgin, terör örgütünün dayatmalarına ve kendilerine saldırmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
KDP sorumlusu Lezgin, "Eğer PKK, Peşmerge'ye saldırıp çatışma çıkarma konusunda ısrar ederse o zaman Kürdistan Hükümeti ve Peşmerge de güç kullanarak PKK ve ona bağlı militanların cevabını verecektir." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanlar, geçen hafta Sincar'ın Sinun kasabasındaki Hanesur köyüne geçmek isteyen Suriyeli Peşmerge güçlerine saldırmış, ardından çıkan çatışmada iki taraftan da yaralananlar olmuştu.
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TERÖRİST PKK'NIN SİNCAR'A SALDIRACAĞI İDDİA EDİLDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Askeri Sorumlusu Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırmak için büyük bir hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.
Lezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Şengal'de (Sincar) Peşmerge güçlerine saldırısının ardından Suriye'den bölgeye ağır silahlar sevk etmeye başladı. Yapılan hazırlıklara bakılırsa, PKK'nın büyük bir saldırı planı yaptığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.
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