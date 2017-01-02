SON DAKİKAREINA SALDIRISINDA İLK GÖZALTILAR

TERÖRİSTİN BIRAKTIĞI MONTUNDAN PARA ÇIKTI

Teröristin bıraktığı montundan para çıktı

Ortaköy'deki gece kulübüne saldıran teröristin kıyafetini değiştirerek mekandan ayrıldığı belirlendi.

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Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi. Tanınmamak için montunu Reina’da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi. Kuruçeşme’ye gittiği sırada parasının olmadığını söyleyen teröristin taksişoförü tarafından burada indirildiği tespit edildi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda ise 500 TL bulundu.

Habertürk
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