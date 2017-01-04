TERÖRİSTİN TAKSİM'DE ÇEKTİĞİ VİDEONUN PERDE ARKASI

Teröristin Taksim'de çektiği videonun perde arkası

Reina'da katliam yapan teröristin çektiği selfie videosunun DEAŞ tarafından propoganda olarak kullanıldığı belirtiliyor.

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Reina’yı kana bulayan teröristin İstanbul Taksim’de çektiği ve DEAŞ tarafından Telegram uygulaması üzerinden servis edildiği öne sürülen görüntülerini Habertürk’e değerlendiren terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, “DEAŞ görüntüyü yayınlayarak propaganda malzemesi olarak kullanmış olabilir. Terör örgütü teröristin ailesinin yanına ulaşmasını engellemek istiyor da olabilir” dedi.

‘SELFIE ÇEKERKEN ETRAFI DA GÖZLEMLİYOR’

Ne zaman çekildiği, kim tarafından servis edildiği tam olarak anlaşılamayan görüntülerde Taksim’de olduğu anlaşılan teröristin, yürürken cep telefonuyla kendisini çektiği, bu sırada etrafı gözlemlediği görülüyor. Terör uzmanı emekli Albay Mithat Işık, DEAŞ’ın bugüne kadar canlı bomba ve intihar eylemleri yaptığını, ancak (Berlin’deki kamyonlu saldırıya da benzetilen...) bu eylem türünün diğerlerinden farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Terör örgütleri eylem yapan kişinin hayatta kalmasını da istemeyebilir. Sağ ele geçtiği zaman konuşacağını, hücrelerin ortaya çıkacağını düşünebilirler. Terörist bir şekilde ailesinin yanına gittiğinde, eş ve çocuklarının hayatını göz önünde bulundurup belki teslim olmayı tercih edebilir.”

Videonun propaganda amaçlı da servis edilmiş olabileceğini ifade eden Işık, “Bizim eylemcimiz bakın burada da dolaşıyor, kamera bile çekiyor demeye çalışıyor olabilirler” diye konuştu.

Habertürk
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