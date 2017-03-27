Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne yönelik bugün icra edilen operasyon, hava harekatı ve çatışmalarda toplam 14 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmada öldürülen bir teröristin üzerinden yeni nesil olduğunu öne sürülen bir tanksavar silahı çıktı.

TSK'dan yapılan açıklamada şu işfadeler yer aldı:



27 Mart 2017 tarihinde 09.36-09.40 saatleri arasında, Hakkâri kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis ili, Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde 22 Mart 2017 tarihinde hava destekli “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu” başlatılmıştır. Bu kapsamda; 27 Mart 2017 tarihinde icra edilen arazi araması esnasında 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.



Ayrıca; bugün 27 Mart 2017 Hakkari Şemdinli/Derecik Yeşilova Köyü Biz Tepe Bölgesinde Pusu görevi icra eden kol ile temasa giren teröristlerden bir tanesi, silahı, teçhizatı ve bir tanksavar (TAS) silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."





TAS silahının yeni nesil M136 AT4 LAW silahı olduğu değerlendiriliyor.