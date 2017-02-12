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TERÖRİSTLER TEK TEK TOPLANIYOR

Teröristler tek tek toplanıyor

Diyarbakır'da yapılan operasyonda 79 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte çok sayıda el yapımı patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Polis tarafından gerçekleştirilen "Joker" adlı operasyonda ise, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 114 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 11-12 Şubat tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar sonucu 5" i ağzı kesilmiş olmak üzere 6 piknik tüpü, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 şarjör ve 11 av tüfeği fişeği, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon şeker, 12 çakmak tüpü, 4 silikon tüpü, 5 bidon bulgur, 1 bidon maytap yapımında kullanılan yanıcı maddenin yanı sıra çok sayıda bilye, torpil fitili ve çivi ele geçirildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda toplam 22 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

114 KİŞİ HAKKINDA SAHTECİLİK İŞLEMİ

Diyarbakır Valiliği yapılan bir başka yazılı açıklamada ise, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Saçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 11 Şubat'ta kent genelinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sahtecilik ve başkasının yerine sınava girme konularında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Joker olarak tabir edilen ve başkasının yerine sınava giren 57 şahıs yakalanmış, şahıslardan üzerinde sahtecilik yapıldığı değerlendirilen ve kursiyerler adına düzenlenmiş 57 nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında joker şahıslar ve kursiyerler olmak üzere toplam 114 şüpheli şahsa "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem yapılmıştır."

DHA
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