Teröristlere bomba yağdı !

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Amanos Dağları'nda tespit edilen terörist grubu ateş altına alınarak hava harekatıyla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.