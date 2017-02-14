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TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞDI !

Teröristlere bomba yağdı !

Türk Silahlı Kuvvetleri, Amanos Dağları'nda tespit edilen dinamik hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Amanos Dağları'nda tespit edilen terörist grubu ateş altına alınarak hava harekatıyla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

AA
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