Teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Servi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensupları faaliyetlerine karşı 29 Mart'ta Gerçekli köyü Kapalı mezrası mevkisinde "Şehi?t Jandarma Teğmen Ali Yılmaz-30" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda ortaya çıkarılan 2 sığınakta 50 kilogram patlayıcı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.