TERÖRİSTLERİN 2 SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

Teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

Bingöl'de PKK'ya yapılan operasyonda 2 sığınak imha edildi.

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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonda 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığına  bağlı Servi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü  mensupları faaliyetlerine karşı 29 Mart'ta Gerçekli köyü Kapalı mezrası  mevkisinde "Şehi?t Jandarma Teğmen Ali Yılmaz-30" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda ortaya çıkarılan 2 sığınakta 50 kilogram patlayıcı, çok  miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.

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