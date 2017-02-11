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TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI BİR BİR İMHA EDİLDİ

Teröristlerin sığınakları bir bir imha edildi

Diyarbakır ve Tunceli'de tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tespit edilen üç boş mağara tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. İçerisinde çeşitli yaşam malzemeleri bulunan bir mağara da kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Tunceli merkez ve Pülümür ilçesinde ise altı ayrı sığınak içerisinde 480 kilogram amonyum nitrat, beş takım terörist kıyafeti ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

AA
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