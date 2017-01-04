Teröristlerin yıktığı Sur yeniden inşa ediliyor

"TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi, Geleneksel Diyarbakır Evleri ile Dicle Vadisi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi 1. etabı"nın temelinin atılması için Sur ilçesindeki İçkale'de tören düzenlendi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla ile diğer ilgiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan vatandaşlardan bazıları, "Yıktıkları yerden doğuyoruz. Çünkü biz ümmetin torunlarıyız", "Sur halkı sizinle gurur duyuyor" ve "Omuz omuza, yürek yüreğe Sur için yeni adımlar" yazılı dövizler taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım da törene video konferans yöntemiyle bağlanarak, vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.