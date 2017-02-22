Teröristlerle sıcak temas: Yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kuyular ve Doğanlı mahallelerinde tespit edilen terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışma sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından helikopterle kaldırıldıkları Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli Mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu" devam ediyor.