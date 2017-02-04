''TERÖRİZMİN EN BÜYÜK SPONSORU İRAN''

''Terörizmin en büyük sponsoru İran''

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ''terörizmin en büyük sponsoru İran'' dedi.

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Japonya'da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi.

Yurtdışına gerçekleştirdiği ilk seyahat turu kapsamında Güney Kore ziyaretini tamamlayarak dün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçen Savunma Bakanı Mattis, ev sahibi ülkenin hükümet yeklileriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında İran'ı hedef aldı.

Mattis, "İran söz konusuysa, bu, dünyada terörizmin tek büyük devlet sponsorudur. Görmezden gelmenin faydası yok, reddetmenin faydası yok." sözlerini kullandı.

Pentagon şefi ayrıca, "Şu anda Ortadoğu'daki güçlerimizin sayısının arttırılması için herhangi bir gereklilik görmüyorum." dedi.

Irak ve Afganistan'ın işgalleri sırasında saha komutanlıkları yürütmüş olan eski General, kuvvet artırımı için her zaman kapasitelerini olduğunu sözlerine ekledi.

DHA
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