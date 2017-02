Tesettürden Gelen Zerafet : ModaMerve

Kombinasyon her kıyafette olduğu gibi tesettür giyim , ferace ve tunik tarzındaki tüm elbise çeşitlerinde önemlidir. Tüm bu çeşitler 2017 yılında de en güzel renkler en güzel modellerle buluşuyor. Özel günlerde, gündelik yaşamda ve ya dışarıda kullanılan ferace ve ya pardesü gibi ürünlerde kullanılan zarif detaylar kıyafetlerinize anlam katıyor ve kendinizi farklı hissetmenizi sağlıyor.



Farklı tesettür ürünlerini farklı incelemek gerekirse tesettür abiye ile başlayabiliriz. Abiye kıyafetler tüm hanımların yaşlıdan gence titizlik gösterdiği ve vazgeçemediği türlerdir. Hepimizin mutlaka abiye giyeceği özel günler vardır. Örneğin düğün, nişan, mezuniyet, doğum günü, herhangi bir açılış ve ya bir kutlamada o günün özel olduğunu vurgulayan şık bir abiye elbise kıyafet olarak sizi tamamlar. Kapalı hanımların bu anlamda dikkat edeceği birkaç püf noktadan bahsetmekte yarar var. Öncelikle kendi vücut yapınızı tanımalısınız. Siz uzun biri misiniz, yoksa kısa mı ya da kilolu bir yapınız mı var yoksa zayıf mı? Bu kriterler abiye elbisenizin size ne kadar yakışacağını belirler.



Uzun ve zayıf bir hanımsanız daha açık renkleri ve daha ayrıntılı abiyeleri tercih etmeniz daha doğru olur, ancak güzel tasarlanmış koyu renkli ve ya sade abiyeleri de denemeden karar vermeyin, zira ten renginiz, üzerine kullanacağınız şal ve ya eşarp ya da elbisenin altında değerlendireceğiniz ayakkabılar sadeliğinizi tamamlamanızı sağlayabilir. Daha kısa boylu ve ya kilolu biriyseniz daha sade, koyu renkli ve boyuna kıyafetler sizi olduğunuzdan uzun ve zayıf gösterir. Bu ayrıntılar hem tesettür abiye, hem tesettür elbise hem de tunikler için geçerlidir.



Abiye modellerinde bu sezonda işleme, gipür, tül, içli dışlı takım ve renkli kumaş detayları ön plana çıkmış. Prenses model düz kesim, alta doğru daralan ya da pelerin detayı verilen, kumaşında inci ve pırıltı detayları olan, çiçek, kalp ve geometrik figürler eklenerek tamamlanan abiyeler ise her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ilgi toplamaya devam ediyor.



Pardesüye alternatif olan ve dolabınızda yazlık, kışlık, mevsimlik, gündelik ve özel günler için birkaç tane bulundurabileceğiniz bir diğer tesettür ürün çeşidi ise feracelerdir. Feracelerde hem üretildikleri kumaşın çeşitliliği, hem de bu kumaşın usta tasarımcıların elinde sanata dönüşmesi sonucu oldukça güzel modellerde üretilmektedir. Özellikle yaz aylarında daha ince ve pratik yapısı ile tercih edilen bu türün tül, püskül, kapüşon, şerit, şal detaylı ve ya eteklerinden hareketli, fermuar, düğme, işleme, fiyonk gibi detaylar kullanılarak çeşitlendiğini görüyoruz.



Tesettür tesettür modelleri ise kapalı hanımların sık başvurduğu bir kıyafet türüdür. Genellikle etek ve pantolon hemen her alt kıyafeti tamamlayan bu tür, bol ve uzun modelli olduğundan hamile hanımlar için de sıklıkla tercih ediliyor. Tunik modelleri arasında boyuna, belden daralan ya da genişleyen, üçgen, düz ve ya oval kesim gelen pek çok türü sayabiliriz. Bu ürünü kullanırken yukarıdaki kriterlerin yanı sıra tuniğin altına kullandığınız ürünün sportif mi klasik mi olduğuna dikkat etmelisiniz.



Tekstil camiasının hızla büyümesi ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi hem ulusal hem de uluslararası platformda sanal ticaretin kapılarını aralamıştır. Hal böyle olunca tüm online kolaylıklar tekstil içinde kullanılmaya başlanmış ve böylece üretici ve tüketici hızlı, güveli ve rahat alışveriş ortamından yararlanmaya başlamıştır. Online tesettür mağazalarının tüm çeşitler için ayrı ayrı tasarladığı kataloglar, indirimler ve hediyeli kampanyalar, hazır kombinasyonlarla fikir edinme, beğenilen ürünün kısa sürede adrese teslimi ve kredi kartı ile ödem ve taksitlendirme gibi tüm seçenekler kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.