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TESLA HİSSELERİNİ KAYBETMEK ÜZERE

Tesla hisselerini kaybetmek üzere

Dünyaca tanınan Goldman Sachs bankasının analistleri, Tesla`nın gidişatının iç açıcı olmadığını ifade etti.

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Otomotive ve teknoloji dünyasının İron man'i olarak bilinen Elon Musk, geleceğin teknolojisini günümüze taşımaya devam ediyor. Otomotiv sektörüne elektrikli otomobilleri ile yeni bir soluk getiren Musk, Tesla şirketini dünya çapında bir marka haline getirdi. Kullandığı teknoloji itibari ile dünyanın en değerli arabalarını üreten firma, geçtiğimiz yılı çok iyi istatistiklerle kapattı.

Fakat dünyaca tanınan Goldman Sachs bankasının analistleri, Tesla'nın durumun pekte iyi olmadığını ifade etti. Tesla Model 3 modelinin Temmuz ayında başlayacağını belirten Elon, ön gördüğü tarihte üretime başlayamayacak gibi görünüyor. Ayrıca Musk'ın satın aldığı Solar City şirketi de yeni yeni başarılı uzay çalışmalarına imza atmaya başladı. Lakin analistlere göre Solar City şirketinde henüz başarısını kanıtlayamadı. Bununla birlikte Tesla'nın nakit ihtiyacı olduğunu da belirten analistler, hisselerinde yüzde 30 değer kaybedeceğini de ifade ediyor.

Tesla'nın ne kadar kötü durumda olduğu elbette tartışılır. Zaten şirketin sahibi Elon Musk'ın elindeki sermayenin geri dönüşümü sağlamak için büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Sürekli gelişmelere geleceğin teknolojisine yatırım yapan dahi girişimci, umarız ki böyle gidişatlar ile başa çıkabilir ve büyümeyi sürdürebilir.

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