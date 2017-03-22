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TGRT'DEN GÖRÜLMEMİŞ HABER SUNUMU: STÜDYOYA OBÜS GİRDİ

TGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdi

TGRT Haber kanalı, El Bab operasyonu ile ilgili haberi 3 boyutlu olarak ekrana getirdi.

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Haber kanalı TGRT dün yaptığı bir yayınla Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. El Bab operasyonu ile ilgili haber sunumu yapılırken 3 boyutlu olarak stüdyoya F-16 ve fırtına obüsü girdi.

STÜDYOYA F-16 VE FIRTINA OBÜSÜ GİRDİ

Daha önce bir Arap kanalında yapılan uygulama Türk televizyonlarında ilk kez görüldü. Sunucu haberi sunarken önce üzerinden Türk F-16'sı geçti. Uçak yukarıdan geçerken stüdyoya bir bomba bıraktı. Hemen ardından bir fırtına obüsü de stüdyonun tam ortasında bomba fırlattı.

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