TGRT'den görülmemiş haber sunumu: Stüdyoya obüs girdi

Haber kanalı TGRT dün yaptığı bir yayınla Türk televizyon tarihinde bir ilke imza attı. El Bab operasyonu ile ilgili haber sunumu yapılırken 3 boyutlu olarak stüdyoya F-16 ve fırtına obüsü girdi.
STÜDYOYA F-16 VE FIRTINA OBÜSÜ GİRDİ
Daha önce bir Arap kanalında yapılan uygulama Türk televizyonlarında ilk kez görüldü. Sunucu haberi sunarken önce üzerinden Türk F-16'sı geçti. Uçak yukarıdan geçerken stüdyoya bir bomba bıraktı. Hemen ardından bir fırtına obüsü de stüdyonun tam ortasında bomba fırlattı.
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