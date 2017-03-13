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THY 47 MİLYON TL ZARAR ETTİ

THY 47 milyon TL zarar etti

2015 yılında 3 milyar TL net kâr elde eden THY 2016 yılında 47 milyon TL zarar etti.

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THY 2016’nın tamamında 47 milyon lira zarar açıklarken, satış gelirleri yüzde 2.5 artışa 29.5 milyar lira oldu.

THY bir önceki yıl 3 milyar lira net kâr elde etmiş, satış gelirleri ise 28.8 milyar lira olmuştu.

THY için 2016 ekonomik olarak oldukça zor bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türk Hava Yolları (THY) bu yılın temmuz-eylül döneminde 762 milyon lira esas faaliyet kârı, 8 milyar 662 milyon lira da toplam gelir elde etmişti. Ekonomik durum yüzünden Türk Hava Yolları bu sene 30 kadar uçağını hangara çekti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal (solda) zam yapmamayı görüştü. İşçilere bu sene zam yapılmadı.

THY bu sene Hava-İş sendikası ile yaptığı zam görüşmesinde sendikaya zam yapmamayı bunun karşılığında ise işten adam çıkarmamayı önermişti.

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