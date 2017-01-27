THY SEFERLERİ İPTAL Mİ ? AÇIKLAMA GELDİ

THY seferleri iptal mi ? Açıklama geldi

THY, bugün 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 tarifeli seferin yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yarın Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 olmak üzere 719 seferin icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 uçuş planlandığı, böylece İstanbul havalimanlarından 852 tarifeli sefer yapılacağı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul kalkış ve varışlı 146 tarifeli seferin iptal edildiği aktarılan açıklamada, bu seferlerin 110'unun Atatürk Havalimanı, 36'sının ise Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı olduğu bildirildi.

THY, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istedi.

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