THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.

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İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul'dan Vietnam gitmekte olan THY'e ait Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı'nda acil iniş yaptı. Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti. Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.

DHA
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