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THY UÇAĞININDA BOMBA NOTU PANİĞİ!

THY uçağınında bomba notu paniği!

THY'nin İstanbul-Toronto seferini yapacak olan uçağının tuvaletinde " Toronto sana bomba ile geliyorum" yazan bir kağıt bulunması üzerine yolcular boşaltılıp güvenlik araması başlatıldı.

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THY’nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı 292 adet yolcusunu aldıktan sonra kapıyı kapattı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru bir tuvaletin içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan " Toronto sana bomba ile geliyorum" yazılı kağıdı buldu.

Bunun üzerine kabin memur derhal pilotun yanına giderek kağıdı gösterdi. Uçağın kaptan pilotu durumu uçuş kulesi aracılığı ile polise iletti. Derhal uçakta bulunan 292 yolcu indirilerek dış hatlardaki 503 ve 504 nolu salonlara götürüldü. Uçak ise arama yapılması için açığa çekildi.

Atatürk Havalimanı emniyet yetkilileri 503 ve 504 nolu salonlardaki yolcuların el bagajı ve üst aramaların yapmaya başladı. Bu arada açığa çekilen uçaktaki bagajların da aşağıya indirilip aranmasının yapılacağı bildirildi. THY yetkilileri tüm güvenlik araması bittikten sonra yolcuların başka bir uçakla Toronto’ya gidecekleri bildirdi.

DHA
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