THY'DE 10 BİN KİŞİ ZAMMA ''HAYIR'' DEDİ

THY'de 10 bin kişi zamma ''hayır'' dedi

THY yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifine 10 bin çalışan evet dedi.

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Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifini çalışanlara sormak için düzenlenen ankette, 10 bin 416 kişinin sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine evet, 464 kişinin ise hayır oyu kullandığını duyurdu.

Hava-İş Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, THY yönetiminin sendikaya sunduğu teklifi paylaşarak, çalışanların konuya ilişkin görüşlerini almak adına anket düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, üyelere gönderilen ankete 10 bin 880 kişinin katıldığı kaydedilerek, 10 bin 416 kişi, THY'nin 2017 yılında sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine evet, 464 kişi ise hayır oyu kullandı. Siz değerli üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

 

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