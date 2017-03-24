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THY'DEN YASAK KARARI İLE İLGİLİ YENİ HAMLE

THY'den yasak kararı ile ilgili yeni hamle

Kabinde telefonlardan büyük elektronik cihaz yasağının ardından THY, yolcuların laptoplarını uçak kapısına kadar kullanmasına imkan tanıdı.

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Telefondan büyük elektronik cihazların kabinde taşınmasına yasaklanması kararı üzerine THY aldığı bir kararla yolcularının uçak kapısına kadar bu cihazlarını kullanabileceklerini burada yetkililere teslim edebileceklerini açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada transit yolcuların da aynı uygulamadan faydalanabilecekleri belirtilerek şöyle denildi:

" Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'a Düzenlediğimiz Uçuşlarda Yolcularımızın Cep Telefonu veya Akıllı Telefondan Daha Büyük Elektronik Cihazları Kullanımına Dair Bilgilendirme: Yolcularımız, uçak içinde sunduğumuz Wi-Fi kullanım olanağıyla cep telefonları ile internet hizmetimizden faydalanabilecekler.

İlgili elektronik eşyalar, boarding kapısında teslim edilebileceği için, yolcularımız uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabilecekler.

Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim etmeleri yeterli olacak.Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi durumunda, elektronik cihazlar İstanbul'da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi - cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler"

THY bu uygulamayı niçin başlattıklarının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın ilgili kurumlarınca tebliğ edilen kurallar doğrultusunda; "25 Mart 2017 tarihi itibariyle, Türkiye çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'a gerçekleşecek uçuşlarda, standart boyutlardaki akıllı cep telefonundan büyük elektronik cihazlar (tıbbi cihazlar haricinde) kabin içinde (yolcu beraberinde) taşınamayacak. Bu uygulama kapsamında tüm dizüstü bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri, e-kitap okuyucular ve oyun konsollarının uçak altı bagajına verilmesi gerekiyor. Birleşik Krallık'a düzenlenen uçuşlarda kabin içinde fotoğraf makinesi taşınmasına ilişkin bir kısıt bulunmamakta. Bu uygulama Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olup, ABD ve Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye düzenlenecek seferlerde geçerli değildir."

DHA
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