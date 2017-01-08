THY'nin iç hat seferleri iptal edildi

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00'ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.
Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.
THY'nin tüm iç hat seferleri saat 17:00'ye kadar iptal edildi.
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00'ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.
Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.