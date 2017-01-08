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THY'NİN İÇ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

THY'nin iç hat seferleri iptal edildi

THY'nin tüm iç hat seferleri saat 17:00'ye kadar iptal edildi.

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THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00'ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamı iptal edildi.

Dış hatlarda iptal edilen toplam sefer sayısı ise 471. İptaller nedeniyle havalimanında yaşanan yoğunluk sürüyor.

DHA
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