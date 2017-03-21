THY'nin Paris uçağı pist başından döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Paris'e gidecek olan uçağı kalkmadan önce pist başında arıza yapınca park yerine geri dönmek zorunda kaldı. THY'nin saat 11.05'de kalkması gereken TK-1823 sefer sayılı Boeing 737- 800 tipi uçağı bir saatten fazla bir gecikmeyle saat 12.19'da kalkış için pis başına geldi.

TC-JHR kuyruk tescilli THY uçağı tam hareket edeceği sırada Kaptan Pilotun uçuş kulesine verdiği bilgi üzerine teknik arıza nedeniyle geri dönmek dönmek zorunda kaldı.

THY yetkilileri uçağın bakım için teknik hangara çekildiğini söylediler.