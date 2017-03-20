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TIR İLE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 24 YARALI

TIR ile işçileri taşıyan midibüs çarpıştı: 2 ölü, 24 yaralı

Balıkesir'de TIR ile işçi dolu midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

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Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 55 YD 054 plakalı kereste yüklü TIR ile maden işçilerini taşıyan 16 KC 130 plakalı midibüs Pirebeyler Mevkisi'nde çarpıştı. Kazada Sadullah Duman ve Musa Çetin hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Bursa'nın Harmancık ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

Kaza bölgesinde yoğun sis olması dikkat çekti.

TIR ile işçileri taşıyan midibüs çarpıştı: 2 ölü, 24 yaralı

İHA
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