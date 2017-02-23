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TIR İLE OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ: 4 ÖLÜ 2 YARALI

TIR ile otomobil birbirine girdi: 4 ölü 2 yaralı

Adıyaman'da TIR ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu Tut İlçesi Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa, eşi ve çocuğuyla kardeşi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'dan istikametinden Tut'a seyreden Tut İlçe Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa'nın kullandığı 02 TA 712 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Aşağıçöplü köyü yakınında karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HT 499 plakalı, traktör yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, Haydar Büyükboğa ile eşi Türkan, kızı Fatoş (13) ve kardeşi Halil Büyükboğa (30) öldü.

Tır sürücüsü ve tırda bulunan ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Türkan Büyükboğa'nın hamile olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, daha sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

AA
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