TIR ile yolcu midibüsü çarpıştı !

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen TIR' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
Rize'de feci kaza. Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR çarpıştı. Minibüstekiler araçta sıkıştı. Kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.Yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.