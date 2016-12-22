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TİRAJ ARTTIRMANIN ÖDÜLÜ, GÜLEN'İN ATLETİ !

Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !

FETÖ soruşturmasında kadın itirafçının bu sözleri mide bulandırdı.

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Aydın'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte "abla" olarak bilinen bir kadın itirafçı, Zaman gazetesinin tirajını artırdıkları için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in atletiyle ödüllendirildiklerini belirtti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada itirafçı olan bir kadın, 2009'da kentte "cemaat ablaları"nın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldığını, burada kapatılan Zaman gazetesinin satışlarını arttırmak için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.

Sinevizyondan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının izletildiğini dile getiren kadın itirafçı, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen, ağlayarak aşka, şevke getiren sözler söyledi. Daha sonra, 'Sizin çalışmalarınızla cemaatimize ait okullar artıyor. Burada okuyan çocuklar artıyor' diyerek bize teşekkür etti. 'Bir ay zamanımız var. Zaman gazetesini birinci sıraya taşımamız lazım, ikinci sıradayız' dedi. Mahalle sorumlusu ablamız, bize hitaben konuşmalar yaparak daha çok çalışmamızı istedi. Bu dönemde (2009) Zaman gazetesi ülke genelinde birinci sıraya çıktı. Aydın'da da ilk sırayı aldı. Bu nedenle Fetullah Gülen'in hediye göndereceğini söylediler. Daha sonradan gelen hediyenin Fetullah Gülen'in atleti olduğunu öğrendim."

AA
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