TIR'IN DORSESİNDEN ESRAR ÇIKTI !

TIR'ın dorsesinden esrar çıktı !

Osmaniye'de şüpheli bir TIR'ın dorsesinden 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

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Osmaniye'de polisin denetim sırasında durdurduğu bir TIR'ın dorsesinde 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında şüphe üzerine 31 YR 128 plakalı TIR'ı durdurarak  Narkotik köpeği 'Crazy' ile arama yaptı. TIR'ın kasasında üzeri branda ile örtülerek gizlenen poşetlerde 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun Diyarbakır'dan yüklendiği belirlenirken, TIR sürücüsü 52 yaşındaki Latif A., ifadesinin alınması ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
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