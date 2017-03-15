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TİTANİK'İN 20 YIL ÖMRÜ KALDI

Titanik'in 20 yıl ömrü kaldı

Bundan 105 yıl önce batan Titanik gemisinin kalıntıları zaman karşı ayakta duramıyor.

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1912'de yapılan İngiliz transatlantik gemisi Titanik, hizmete girdiği an dünyanın en büyüğüydü. Gemi, 15 Nisan 1912 gecesi, ilk seferini yaptığı sırada, Atlas'ın kuzeyinde buzdağıyla çarpışması sonucu batmıştı.

YERİ 1985'TE TESPİT EDİLDİ

Batan yolcuların akrabalarına geminin kaldırılması fikri sunulmuştu ama 1912'de henüz Titanik'i kaldıracak teknoloji yoktu. Ayrıca geminin nerede bulunduğuna dair net bilgi de elde edilmemişti. Yeri ancak 1985 yılında tespit edilmişti.

Geminin kalıntıları 3 bin 750 metre derinlikte yatıyor. İki temel parça dışında, aralarında mobilya, kömür, çanak çömlek, bagaj ve yolcuların kişisel eşyaları dahil onlarca küçük parça, 4.8x4.8 kilometre alanına saçılmış durumda.

ÜZERİNDE 4 TÜR BALIK YAŞIYOR

Derinliklerden binlerce eşya çıkarılsa da geminin büyük parçalarının kaldırılmasının imkansız olduğu anlaşıldı. Bilim insanları, 1991'de, denizden çıkarılan küçük parçaları incelerken, üzerinde sürekli büyüyen çok katmanlı pası ve mikroorganizmaların oluşturduğu ince bir tabaka tespit etti. Geminin gövdesinde ve çevresinde 24 tür omurgasız ve 4 tür balık yaşıyor. Aralarından 12 tür omurgasız aktif olarak geminin metal ve ahşap kısımlarıyla besleniyor. Ama geminin en büyük düşmanının, daha önce türü bilinmeyen bir bakteri olduğu ortaya çıktı. Bakteri, batan gemisinin anısına Halomonas titanicae adını aldı.

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