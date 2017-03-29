Tiyatro festivalinde komedi fırtınası

Maltepe Belediyesi’nin 2. Tiyatro Festivali kapsamında gösterimi yapılan oyunda, tiyatro dünyasının iki ünlü oyuncusu Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış sahne aldı. Karikatürist ve yazar Behiç Ak’ın yazdığı oyunda, ayrılmış bir çiftin evlilik ve ayrılık süreçleri anlatıldı. Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. İçeriğiyle kimi zaman şaşırtan oyunda, bolca güldürüye ve ironiye yer verildi. Günümüz ilişkilerine de farklı bir pencereden bakılan oyun sürükleyici ve akıcı anlatımıyla büyük ilgi topladı.