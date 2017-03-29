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TİYATRO FESTİVALİNDE KOMEDİ FIRTINASI

Tiyatro festivalinde komedi fırtınası

Bu yılın en iddialı komedi oyunları arasında gösterilen “Ayrılık”, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

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Maltepe Belediyesi’nin 2. Tiyatro Festivali kapsamında gösterimi yapılan oyunda, tiyatro dünyasının iki ünlü oyuncusu Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış sahne aldı. Karikatürist ve yazar Behiç Ak’ın yazdığı oyunda, ayrılmış bir çiftin evlilik ve ayrılık süreçleri anlatıldı. Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. İçeriğiyle kimi zaman şaşırtan oyunda, bolca güldürüye ve ironiye yer verildi. Günümüz ilişkilerine de farklı bir pencereden bakılan oyun sürükleyici ve akıcı anlatımıyla büyük ilgi topladı.

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