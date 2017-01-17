TİYATRO SAHNESİNDE EVLENME TEKLİF ETTİ

Tiyatro sahnesinde evlenme teklif etti

Van'da beğeniye sunulan tiyatro oyunu sonrası "sponsor" olarak tanıtılıp sahneye davet edilen sınıf öğretmeni, meslektaşına evlenme teklifinde bulundu.

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Van Devlet Tiyatrosu salonunda izleyiciyle buluşan "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyununun ardından, "sponsor" olarak tanıtılan Özalp ilçesindeki Yukarı Yorganlı İlkokulu sınıf öğretmeni Uğur Kaçmaz sahneye davet edildi.

Kentte 4 yıldır görev yaptığını anlatan Kaçmaz, aynı okuldaki meslektaşı Hüsne Gedik'i de sahneye çağırdı. Gedik, Kaçmaz'ın burada yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Öğretmen Kaçmaz'ın tiyatro oyuncularıyla önceden hazırladığı evlilik teklifi planı, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

AA
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