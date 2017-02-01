SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR

TOKAT'TA KAYBOLAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Tokat'ta kaybolan çocuklarla ilgili yeni gelişme

Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için savcılığın talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA



Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı. Fakat aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.

BABADAN YASAK İLİŞKİ İTİRAFI
 

Kayıp çocuklardan Dursun Taşçı'nın dün bir televizyon kanalında canlı yayına katılan babası İbrahim Taşçı'nın ilçedeki evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bu kişinin yakınlarınca çocukların kaçırılmış olabileceği yönündeki açıklamaları sonrası Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine daha önce da arama yapılan Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
 

DHA
412
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS