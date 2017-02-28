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TOKAT'TA KORKUTAN BALIK ÖLÜMLERİ

Tokat'ta korkutan balık ölümleri

Tokat'ta deredeki balıkların ölmesi sonrası çalışma başlatıldı...

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Tokat'ta kent merkezinden geçen Behzat Deresi'nde balık ölümleri yaşandı.

Derede ölü balıkları görenler, durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirdi. Deredeki sudan numune alan görevliler, balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların durumu aktarması üzerine harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

"Olayı öğrenince personelime gerekli talimatları verdim. Gerekli incelemeler yapılacak. Bundan önce de birkaç kez deremizde balık ölümleri yaşanmıştı. Ölen balıkları çocuklarımız kesinlikle alıp evlerine götürmesinler. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum."

AA
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