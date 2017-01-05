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TOKAT'TA REİNA SALDIRGANI ALARMI !

Tokat'ta Reina saldırganı alarmı !

Tokat'ta bir eczaneden sargı bezi ile enjektör alan kişi Reina saldırganına benzetilince polis alarma geçti.

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Tokat'ta bir eczaneden sargı bezi ile enjektör alan kişinin, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren terör saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzemesi polisi alarma geçirdi.

Tokat'ta Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eczaneden sargı bezi ve enjektör alarak caddede yürüyen bir kişiden şüphelenenler, İstanbul'da Reina saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzeterek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli kişinin en son Zincirlikuyu Caddesi üzerinde görüldüğünün belirlenmesinin ardından ekipler bu yöne sevk edildi. Polis telsizinden şüphelinin 20-25 yaş arasında ve çekik gözlü olduğu belirtildi. Şüpheli kişinin bulunması için ekiplerin şehirlerarası otogar ve bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

DHA
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