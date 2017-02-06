TOKİ'den 15 bin ucuz konut

Emekliler; Anadolu'da ortalama 250 liradan, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi yapılıyor. TOKİ, bu yıl, 2016'daki gibi 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayı hedefliyor. Konut projelerinden emeklilere yüzde 25'lik kontenjan ayıran TOKİ, emeklilerin konut taleplerini karşılamak için arazi üretiminde de yoğun bir çalışma yürütüyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2016'da 15 bin emekliyi ev sahibi yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz" açıklaması yapmıştı.



TOKİ'nin projelerinde yüzde 25 kontenjan ayırdığı emekliler, kira öder gibi ev sahibi olabiliyor. Bu projeler TOKİ'nin sitesinde görülebiliyor.

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