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TOLU İNFAZDA ÖMÜR BOYU HAPİS

Tolu infazda ömür boyu hapis

Suriye'de 5 yıl önce rejim askerini öldüren grubun arasında yer alan göçmen, İsveç'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Suriyeli kaçak göçmen Hişam Sakhan, İsveç'te yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edildi. 2012'nin başlarında Süleyman Tugayı'na katılan Sakhan, iç savaşta ele geçirilen Suriye askerlerinden birini vurarak öldürdü.

Başkent Stockholm'deki mahkemede yargılanan 46 yaşındaki Suriyeli göçmen, yedi askerin öldürüldüğü toplu infazdaki suçunu itiraf etti. Ancak emirleri uyguladığını söyleyerek savunma yapmayı reddetti.

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Mahkeme kararında, Sakhan'ın 2011 ve 2012 yıllarında İtalya'da çok sayıda Suriye'deki rejim karşıtı gösteriye katıldığı belirtildi. İtalyan polisinin İsveçli soruşturmacılara yardım ettiğini belirten Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Roma'daki Suriye Büyükelçiliği'ne giren Sakhan'ın parmak izi ve fotoğrafının paylaşıldığını aktarıyor.

Sakhan, 2013 yılında İsveç'e kaçak göçmen olarak giriş yapmıştı.

Rejim askerlerini öldüren Süleyman Tugayı, radikal görüşleri nedeniyle Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) ayrılmış bir grup.

Öldürülen rejim askerleri, silahlı grup tarafından Mayıs 2012'de ele geçirilmiş ve iki gün sonra infaz edilmişti.

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