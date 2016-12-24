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TOM HANKS'TEN HAYRANLARINI ÜZEN AÇIKLAMA

Tom Hanks'ten hayranlarını üzen açıklama

ABD'li aktör Tom Hanks şeker hastalığı nedeniyle sinemayı bırakabileceğini açıkladı.

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Oscar’lı oyuncu, hastalığını duyurduktan üç yıl sonra yaptığı yeni açıklamda, “Ben yeni Amerikan neslinin aptalca, sağlıksız ve hatalı beslenmesi sonucu Tip 2 şeker hastası oldum” dedi.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, Times radyosuna konuşan Tom Hanks sinemaya yeni atıldığında sürekli davetlere katıldığını ve bilinçsizce yemek yediğini hatırlatarak "Setlerde de fast food'u açlığı geçiştirmek için tercih ederdim" eklemesi yaptı.

‘Artık zorlanıyorum'

Tom Hanks bu arada senaryo gereği bazı filmlerde şişman görünmek için delice abur cubur yemek zorunda bırakıldığını ve bundan şimdi büyük pişmanlık duyduğunu da belirterek "Artık Tip 2 Diyabet hayatımın bir parçası oldu. Bu nedenle çekimlerde zorlanıyorum. Hastalıkla mücadelem böyle giderse mesleğime son vermek durumunda kalabilirim" itirafında bulundu. Hanks, 2013'te katıldığı 'David Letterman Late Show' gece yarısı programında Tip 2 şeker hastalığına yakalandığını ilk kez duyurmuştu.  

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