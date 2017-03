Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti

Kadir Topbaş, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı'nın projelerinin anlatıldığı basın toplantısına katıldı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirleşmede yüksek katlı binalarla ilgili açıklamalarını hatırlatarak İstanbul'da bununla ilgili bir düzenlemenin olup olmadığına yönelik bir sorusu üzerine Kadir Topbaş açıklamalarda bulundu.

Topbaş, "Bir çalışma yaptık. Esasında kentte yüksek yapılı binalar yapılır mı yapılamaz mı diye şehir plancıları bunu devamlı tartışırlar. Doğru yerlerde doğru yapılar yapmak lazım. Yüksek yapılar da yapılabilir. Paris'te 'La Defense' bölgesini bir örnek olarak bilebiliriz.

İstanbul'un 5400 kilometrekarelik alanının yüzde 50'sinde yapılanma var. 4 milyon civarında birim olarak konut olarak düşündüğünüzde

100 metrekarelik bu konutları yata haline getirdiğinizde sığması mümkün değil. Ortak alanlar, yollar bir takım donatı alanlarını da koyduğunuz zaman yetmez. Demek ki katlanması gerekiyor. Ama doğru çözümler getirmek lazım" dedi.

"YENİ BİR DÜZENLEME GETİRİLDİ"

Bu konuda yapılan çalışmaların belli bir noktaya getirildiğini kaydeden Topbaş, "Silüet başta olmak üzere etkisinin olumsuz olmaması açısından İstanbul'un dijital haritalarını hazırladık. Özellikle meclisimizin de kabul ettiği yükseltilere göre topografik etkilerini dikkate alan bir takım yükseltiler belirlendi. Ona göre başta tarihi yarımadanın arkasına düşen tüm yerleşim birimleri ve ilçelerde bu öngörüldü. O yükseklikler üzerinde bir yapı verilmiyor. Yeni bir düzenleme getirildi. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu 'az serbest', 'yükselti serbest' mantığını artık geride bırakıyoruz. Artık böyle bir kavram kalmadı. Bir daha böyle bir uygulama olmayacak, sınırlanmış olacak. Bu çalışmalar yapılarak belli bir noktaya getirildi" diye konuştu.

KAT YASAĞI VAR MI? SORUSU

"Farklı semtlerde somut bir kat yasağı var mı?" şeklindeki bir soruya Kadir Topbaş, "Tabi...Bazı yerlerde az serbest olunca 20 kat, 30 kat yapılabiliyor. Onun yerine 15 katı geçemez ya da deniz seviyesinden şu metreyi geçemez gibi bu 'kot'lar meclisimiz tarafından kabul edildi. Ona göre planlarla ilgili uygulama yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

YATIRIM BÜTÇESİ 16,5 MİLYAR

Konuşmasında istihdamla ilgili açıklamalarda da bulunan Kadir Topbaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu yıl ki yatırım bütçesi 16,5 milyardır. Bunun 3'te 1'ini işçilik kabul ederseniz her ay 480-500 milyon taze para piyasaya giriyor demektir. Her biten metro istasyonu, her yeni bir tesis istihdam merkezi haline gelmektedir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ocak'ta Ankara'daki Şehircilik Şurası'nda konuşmasında, "Ben dikey mimariden yana değilim. Ben yatay mimariden yanayım. İnsan, topraktan uzak değil; toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Böyle düşünüyorum. Bugünün Türkiye'si, böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altında yatan gerçek, az topraktan çok büyük para kazanmak" ifadelerini kullanmıştı.