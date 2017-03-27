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TOPBAŞ TALİMAT VERDİ ! O PROJE İPTAL

Topbaş talimat verdi ! O proje iptal

İBB'nin Fenerbahçe sahiline yapmayı planladığı tenis kortu projesi iptal edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesi, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla iptal edildi. Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili, yanyana yapılacak 7 tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere panellerle çevrilmeye başlamıştı.

KORTLAR İÇİN DAHA UYGUN BİR ALAN BAKILACAK

Herhangi bir bilgilendirme notu veya şantiye levhası konulmadan başlanan çalışmanın İBB tarafından yürütüldüğü, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı kapsamında Göztepe 60.Yıl Parkı'na yapılacak metro durağı için Gülbahçe Spor Tesisleri'nde hizmet veren 7 adet tenis kortunun iptal edileceği, bu kortların sahile taşınacağı iddia edilmişti. İBB'den bir yetkili iddiayı doğrulayarak, sahile taşıması planlanan kortlar için metro inşaatı bitimine kadar daha uygun bir yer bulunacağını söyledi. Öte yandan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının tamamlanması ile birlikte Göztepe 60.Yıl Parkı'nda bulunan 7 adet tenis kortunun da aynen eski yerlerine konulacağı bilgisini paylaştı.

DHA
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