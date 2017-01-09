TOPLU TACİZ SKANDALI KADINLARI KORKUTTU

Toplu taciz skandalı kadınları korkuttu

Almanya'nın Köln kentinde 2016 yılbaşı gecesi yaşanan taciz rezaleti, kadınları korkuttu.

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Almanya’nın Köln kentinde 2016 yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayları, kadınların sokağa güvenini sarstı. Kadınların yüzde 58’i sokak şimdi daha tehlikeli oldu görüşünde.

Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayları nedeniyle Alman polisi geçen yılbaşı sıkı güvenlik önlemleri aldı. Köln polisi, Kuzey Afrikalı gençleri yılbaşının kutlandığı meydana bırakmadı. Diğer büyük kentlerde de polisyılbaşı gecesinin kutlandığı meydanlara insanları kontrollü bıraktı. Toplu tacizolaylarından beri özellikle kadınlar sokağın giderek tehlikeli olduğuna inanıyor. 

Emnid araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Almanya’da kadınların yüzde 58’i kamuya açık alanların eskisine kıyasla bugün daha az güvenli olduğu görüşünde. Yüzde 31’i ise değişen bir durum olmadığını düşünüyor. Yüzde 10’u bugün kamuya açık alanlar eskisine oranla daha güvenli diyor.

YANLARINDA BİBER GAZI TAŞIYORLAR

Kadınların yüzde 48’i hava karardıktan sonra yaşadıkları kentte bazı semtlere gitmekten kaçındıklarını söylüyor. Kadınların yüzde 44’ü güvenliğin özellikle mülteci akınıyla kötüleştiği düşüncesinde. Kadınların yüzde 16’sı hava karardıktan sonra sokağa çıkarken, saldırı tehlikesine karşı çantasında biber gazı taşıyor. Biber gazı taşıyanlarda 14 ile 29 yaş arasındaki kadınların oranı yüzde 32.

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