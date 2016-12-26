Toplu taşımada kredi kartı dönemi

Ödeme teknolojilerinde lider marka Mastercard her geçen gün kalabalıklaşan şehir hayatını kolaylaştırmak, sürdürülebilir ve kapsamlı şehirlerin oluşmasına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Mastercard, 15-17 Kasım tarihlerinde Barcelona’da gerçekleşen Akıllı Şehirler Fuarı’nda, dünya metropollerinden sonra geçtiğimiz ay Türkiye’de ilk defa Mersin’de hayata geçen Temassız Mastercard Toplu Taşıma uygulamasını da paylaştı. Uygulama önümüzdeki dönemde Türkiye’de farklı şehirlerde de hayata geçecek.

Her geçen gün kalabalıklaşan şehir hayatını kolaylaştırmak, sürdürülebilir ve kapsamlı şehirlerin oluşmasına destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mastercard, Barcelona’da gerçekleşen Akıllı Şehirler Fuarı’na akıllı şehirlerin inşası için getirdiği çözümlerle damgasını vurdu.

Mastercard’ın teknoloji, veri analizleri ve iş ortaklıkları ile sunduğu ürün ve hizmetlerin şehir hayatına yansıyan kolaylıkları oldukça çarpıcı. Fuarda, iş ortaklarından Cubic Ulaşım Sistemleri ve Masabi ile birlikte, yaşanabilir akıllı şehirler, şehir istatistikleri ve kesintisiz ticarete yönelik hazırlanan demolar yer aldı. Bunların yanı sıra, akıllı şehir avantajları ve ödeme teknolojilerinde Mastercard ile gelinen nokta gözler önüne serildi.

Gerçekleşen panellerde katılımcılara şehir sakinlerini kapsayıcı uygulamalar, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalar, esnek ve çoklu model ulaşım sistemler, sürdürülebilirlik ve esneklik prensiplerinin yerleştirilmesi ve akıllı turizm hakkında detaylı bilgiler verildi. Mastercard yetkilileri Global Akıllı Şehirler Ödül törenine de katıldılar.

Fuarda Mastercard toplu taşıma çözümlerinin Londra, Kiev, Moskova ve Madrid gibi metropollerden sonra Malezya, Amerika ve Belçika’nın şehirlerinde de hayata geçirildiğinin duyurusu yapıldı. Yolcuların Temassız Mastercard kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödemelerini yapabildikleri bu ödeme sistemi Türkiye’de ilk olarak Ekim ayında Mersin’de hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde kart sahipleri, nakit taşımanın kayıp ve çalıntı risklerinden kurtulurken, kart doldurma zamanından tasarruf ediyor ve fazladan kart taşımak zorunda da kalmıyorlar. Sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşmasıyla beraber başka şehirlere seyahat edecek olan kart sahipleri de gidilen şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden, ceplerindeki kartla toplu taşıma ödemelerini yapabilecekler.

Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. 2050 yılında ise şehirlerde yaşayanların oranının %70’lere ulaşması bekleniyor. Yani yakın zamanda şehirleri ve şehir sakinlerini gerek özel hayatlarında gerekse iş hayatlarında daha zorlu koşullar bekliyor. Şehir hayatının tüm bu zorluklarına yönelik geliştirilen ürün ve hizmetler 15-17 Kasım tarihlerinde Barcelona’da gerçekleşen Akıllı Şehirler Fuarı’nda katılımcılarla paylaşıldı. Ödeme teknolojileri devi Mastercard’ın şehirleri ve şehir sakinlerini birbirine nasıl bağladığını öğrenmek isteyenler etkinliklere katılarak detaylı bilgi edindiler.